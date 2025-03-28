Сбросил каску: Стэйтем спешит на помощь, Кассель — в царство Аида

В прокат выходит черно-белая криминальная арт-драма с Марком Эйдельштейном «Наступит лето». Звезда «Аноры» опять в образе мажора, только еще более опасного. Джейсон Стэйтем сбрасывает каску, чтобы спасти дочь директора стройки в боевике по сценарию Сильвестра Сталлоне «Мастер». Венсан Кассель садится за руль такси, чтобы доставить Орфея в царство мертвых к Эвридике в киноспектакле «Дольче!». «Известия» изучили расписание кинотеатров и рассказывают, какие фильмы стоит посмотреть в предстоящий уикенд.

«Наступит лето» 18+

Режиссер: Кирилл Султанов. В ролях: Марк Эйдельштейн, Микита Воронов, Тина Стойилкович, Кирилл Кяро, Арсений Каверзин, Денис Хохрин, Ксения Гусева, Никита Оносов, Дарья Могильникова, Сережа Каверин

Стильный черно-белый нуар — дебют молодого режиссера Кирилла Султанова в полном метре. В прошлом году картина была отмечена специальным призом жюри фестиваля «Окно в Европу» с формулировкой «За актерский ансамбль завтрашнего дня». А в марте 2025-го фильм стал триумфатором «Духа огня», получив приз президента фестиваля, приз зрительских симпатий, «Серебряную розу» за лучшую работу с музыкой и специальное упоминание жюри.

В криминальной драме Султанова звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн вновь в образе мажора. Компанию на площадке ему составил актер Микита Воронов. По сюжету, его герой Никита — детдомовец, который совершает преступление и бежит от правосудия в Москву. Там он знакомится с баснословно богатым сиротой Дэном, который окружил себя целой свитой таких друзей. Правда, цена за билет в лучшую жизнь слишком высока.

«Мастер» 18+

Режиссер: Дэвид Эйр. В ролях: Джейсон Стэйтем, Джейсон Флеминг, Мераб Нинидзе, Максимилиан Осински, Кокей Фалкоу, Майкл Пенья, Дэвид Харбор, Ноэми Гонсалес, Арианна Ривас, Айла Ги

Остросюжетный боевик от режиссера «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра по сценарию Сильвестра Сталлоне. В основе — серия книг «Левон Кейд» Чака Диксона. Главную роль исполнил Джейсон Стэйтем. Он здесь, как всегда, решала и борец за справедливость, который «в своем деле — лучший», — гласит слоган фильма. Хотя подойти могла бы и парочка пацанских цитат, которые актеру с юмором приписывают русские под каждым его постом в соцсетях. Например, шутка «не сдавайся, ведь ты не квартира» вполне органична для его героя-строителя.

Левон Кейд — обычный работяга. Ну почти. Когда дочь директора стройки похищают, он вынужден сбросить маску и снять каску, чтобы спасти девушку, чья семья ему стала почти родной. Оказывается, в прошлом он агент секретных служб, а значит, тем, по чьему следу он теперь идет, не поздоровится.

«Дольче!» 16+

Режиссер: Паоло Джеп Кукко, Давиде Ливерморе. В ролях: Венсан Кассель, Фанни Ардан, Катерина Мурино, Росси де Пальма, Анджела Финоккьяро, Мариам Баттистелли, Линда Дженнари, Валентино Буцца, Шарлотта Джентиле, Сакс Никозия

На экране разворачивается красивый фэнтезийный музыкальный киноспектакль по мотивам греческого мифа об Орфее и Эвридике. Режиссерами картины выступили художник по видеодизайну Паоло Джеп Кукко, в портфолио которого визуальное обеспечение многих крупных событий, в том числе спектаклей, и постановщик Давиде Ливерморе, который сотрудничал с главными сценами в мире (в их числе Ла Скала, Римская опера, Большой театр). Костюмы для «Дольче!» созданы домом моды Dolce & Gabbana.

История о том, что любовь сильнее смерти, начинается в момент, который должен был стать самым счастливым в жизни героев. После того как Эвридика в день свадьбы получает ранение, несовместимое с жизнью, убитый горем Орфей отправляется за ней в загробный мир — прямиком в зловещий отель «Гранд Аид». Сопровождает туда его таксист Харон в исполнении Венсана Касселя.

«Тайна в ее глазах» 16+

Режиссер: Сэм Йэтс. В ролях: Дейзи Ридли, Шазад Латиф, Матильда Анна Ингрид Лутс, Хиба Ахмед, Алистэр Петри, Пиппа Беннетт-Уорнер, Шеррелль Скит, Дженни Гэлловэй, Эммет Кирван, Алисса Бенн

Триллер о больших последствиях маленькой лжи снял британский театральный постановщик Сэм Йэтс. Он, в частности, был режиссером спектакля «Ваня» по пьесе Чехова, где автором адаптации стал Саймон Стивенс и сыграл Эндрю Скотт. Главную роль в его триллере «Тайна в ее глазах» исполнила звезда трилогии сиквелов саги «Звездные войны» Дэйзи Ридли.

В центре сюжета пара с двумя детьми. Анетт оставила карьеру, посвятила себя семье и даже согласилась переехать в пригород, где ее мужу Бену будет комфортнее работать (он писатель). Однако тот всё больше времени начинает проводить за пределами дома. Заподозрив его в измене, Анетт решает заставить своих обидчиков пожалеть.

«Кукольный дом» 18+

Режиссер: Ольга Беляева. В ролях: Светлана Иванова, Иван Колесников, Алексей Сошин, Алла Юганова, Иван Агапов, Сергей Степанченко, Борис Каморзин, Лариса Удовиченко, Сергей Кемпо, Ольга Лапшина

Отечественная драма со Светланой Ивановой в главной роли по сценарию народной артистки РСФСР Ларисы Малеванной, а сюжет связан с историей из ее жизни. Часть съемок проходила на «Мосфильме». Там возвели декорацию условного театрального пространства и съемочной площадки того времени.

Действие картины разворачивается в 1980-е. В Москву из Ленинграда приезжает актриса Лена. Ее пригласили на съемки художественного фильма «Нора» по пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом». На площадке она встречает семилетнего Васю — сына одной из коллег. Между ними завязывается трогательная дружба.