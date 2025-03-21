Жгут «Пальмой»: Мэл Гибсон против Ждуна и Жар-птицы

Конкурентов у «Пальмы 2» в российском прокате в этот уикенд не предвидится: долгожданный сиквел международного семейного хита уже показывает лучшие цифры. Но это не значит, что больше смотреть нечего. До российских экранов добрался первый за много лет режиссерский фильм Мэла Гибсона, а еще одновременно стартуют фестивальные любимчики «Жар-птица» и «Папа умер в субботу», которые после первых показов уже обросли легендами. «Известия» изучили новинки уикенда и выбрали то, что нельзя пропускать.

«Особо опасный пассажир» 18+

Режиссер: Мэл Гибсон. В ролях: Мишель Докери, Марк Уолберг, Тофер Грейс, Леа Ремини

Фото: Blue Rider Pictures Кадр из фильма «Особо опасный пассажир»

16 марта Дональд Трамп назвал Мэла Гибсона среди своих «амбассадоров в Голливуде», наряду с Сильвестром Сталлоне и Джоном Войтом. Сам Гибсон, который с Трампом ни разу в жизни не говорил, узнал об этом из новостей и звонков от прессы («Известия» тоже направили ему запрос, актер отказался общаться). Эта бесплатная реклама случилась за неделю до выхода в США первой режиссерской работы Гибсона за почти десятилетие — военная драма «По соображениям совести» была выпущена в 2016 году, получила два «Оскара» из шести номинаций и вполне успешно отработала прокат.

А вот судьба триллера «Особо опасный пассажир» складывалась не очень. Он получил резко негативный прием от критиков (29% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes), и Мэл Гибсон наверняка предполагал, что тут может быть виной и его поддержка Трампа. Потом фильм вышел в США — и с треском начал проваливаться. Не помогло даже то, что Марк Уолберг для съемок героически побрился налысо и импровизировал практически в каждой сцене, равно как не помогли лавры прошлых фильмов Гибсона и то, что этот среди них самый короткий, всего полтора часа. В США картина заработала с января и до сих пор меньше $30 млн, в остальном мире — меньше $15 млн. А вот в России у нее неплохие перспективы. У нас любят Уолберга и Гибсона, любят крепкие триллеры, у нас дефицит качественного западного контента, ну и сама история о том, как преступника везут судить в маленьком самолетике, полна драматизма и интриги.

«Ждун» 6+

Режиссер: Дмитрий Суворов. В ролях: Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Никита Тарасов, Андрей Андреев, Маргарита Силаева

Фото: ДА! Продакшн Фото со съемок фильма «Ждун»

Известно, что на создание полнометражного фильма обычно уходит два-три года, если считать с момента заявки. В этот срок входят и поиск финансирования, и написание сценария, и съемки, и долгий период постпродакшна. Всё это говорится к тому, что если бы «Ждун» был запущен, когда скульптура Маргрит ван Бреворт превратилась в мем, то есть в 2017 году, то примерно в 2018–2019 годах фильм о нем мог бы стать хитом как минимум из-за имени героя. К сожалению, в 2025 году многим приходится при слове «Ждун» напоминать, о чем вообще идет речь, потому что мемы живут ярко, но недолго. Фильм вряд ли станет хитом, особенно рядом с «Пальмой 2», о которой будет сказано ниже.

Сюжет «Ждуна» — это хорошо узнаваемый «Инопланетянин» Стивена Спилберга. На Землю попадает маленький, но добрый пришелец Ждун, знакомится с мальчиком и его семьей, а дальше они начинают думать, как ему вернуться домой. Там, где у Спилберга были драматизм и саспенс, авторы «Ждуна» выкрутили на полную ручки юмора и сентиментальности и решили положиться на мастерство Виктора Хориняка, Юлии Александровой, Никиты Тарасова и других ярких актеров. Те замечательно отработали свои гонорары, но, к сожалению, Ждун, оживленный на компьютере, оказался категорически необаятелен и попросту не интересен. Приходится смотреть на другие красоты, которым фильм обязан слишком рано ушедшему оператору Павлу Капинос, чей объектив подарил нам «Хардкор», «Духless 2» и «Последних богатырей».

«Пальма 2» 6+

Фото: АМЕДИА Кадр из фильма «Пальма 2»

Режиссер: Владимир Кондауров. В ролях: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева, Валерия Федорович, Игорь Хрипунов, Сергей Гилев, Таисья Калинина

Безусловный семейный хит этих выходных — продолжение российского «Хатико», той самой «Пальмы», популярность которой вырвалась далеко за пределы России. Герои — всё те же. Гражданский пилот Лазарев теперь вместо авиалайнеров летает на сельском вертолете, зато он счастлив с бывшей стюардессой Ниной и, конечно, любимой Пальмой. У них в семье появляется новый питомец — самый настоящий медвежонок. А потом на горизонте возникает антагонист, суровый охотник, которого играет Сергей Гилев. Благодаря этому персонажу в фильме появляется саспенс, даже временами жанр переходит в лайтовый триллер, чтобы потом вернуться к забавным сценкам с участием животных и жизнеутверждающим поступкам главных героев.

В прошлом фильме сюжет держался на мальчике Коле, сыне летчика. В этот раз все козыри на лапах Пальмы и ее друга медвежонка. Они будут попадать в неприятности, выпутываться из них и проводить секретные операции по спасению животных. Всё это сделано так, чтобы понравиться аудитории всех возрастов, и оно обязательно понравится, хотя есть ощущение, что авторы решили особенно не концентрироваться на ретро-бэкграунде. Действие оригинальной «Пальмы» разворачивалось в 1977 году, а второй фильм — он как бы непонятно когда, потому что ни Олимпиады, ни других ярких примет времени там нет. Впрочем, фанаты первой части скорее всего это извинят.

«Папа умер в субботу» 18+

Режиссер: Зака Абдрахманова. В ролях: Лаура Турсунканова, Самал Еслямова, Шарифбек Закиров, Амина Оразбай

Фото: Глобус-фильм Кадр из фильма «Папа умер в субботу»

«Папа умер в субботу» — важнейший релиз этого уикенда, эта драма получила приз как лучший дебют на «Маяке», ее наградили «Белым слоном», и можно говорить о том, что в современном российском авторском кино это одна из главных жемчужин сезона. Сняла ее Зака Абдрахманова — ученица Марины Разбежкиной, это ее игровой дебют. Но на самом деле Зака работала с Борисом Хлебниковым и Наталией Мещаниновой на их последних фильмах, Хлебников на этой картине — художественный руководитель, и их влияние очень ощущается. Оно в стремлении к лаконизму, к отсутствию любых фальшивых нот, к тщательнейшей работе с актерами до такой степени, чтобы они казались обычными людьми, за которыми камера чудом сумела подсмотреть.

Главная героиня — молодая одинокая женщина, московский гример Айко. Она возвращается в родной Казахстан на похороны отца, который когда-то издевался над ее матерью, бил ее, а после ушел к молодой жене. Дома Айко предстоит выяснять отношения с родными и с вдовой, которую играет, между прочим, Самал Еслямова — обладательница каннского приза за роль в выдающемся фильме «Айка» Сергея Дворцевого. Фильм — это полтора часа жизни в другом обществе, полное погружение, этнографический очерк. И вместе с тем разговор на универсальные темы, попытка ответить на вопросы, которые мучают каждого.

«Жар-птица» 16+

Режиссер: Роман Михайлов. В ролях: Александра Киселева, Илларион Маров, Мария Мацель, Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Хаски

Фото: Фрут Тайм Кадр из фильма «Жар-птица»

Роман Михайлов — безусловно, главное открытие российского авторского кино этого десятилетия. Харизматичный, яркий, самобытный, он еще и отличается противоестественной плодовитостью. С 2022 года у него вышло семь полнометражных картин — и все заметные, на каждом фестивале, где и показывали, они сразу объявлялись главными событиями. Его обожают критики, у него стремительно расширяющаяся фан-база и при этом практически нет недоброжелателей. Все зрители делятся на его поклонников и на тех, кто пока еще ничего у Михайлова не смотрел. А сам Михайлов еще и подает свое творчество максимально эксцентрично. Например, может, представляя фильм, запеть на хинди.

«Жар-птица», как и другие картины Михайлова, ставит под сомнение реальность происходящего, заставляет героев сомневаться в своем душевном здоровье, а зрителя постоянно сбивает с толку и подсовывает фантастические химеры вместо «нормального» развития сюжета. Так, здесь героиня летит в Индию вызволять из секты мать, а в итоге начинает подозревать, что очутилась не в Индии, а в родном Питере. И теперь уже ей самой нужно думать о том, как разобраться с причудливым калейдоскопом странных образов вокруг нее. В одной из главных ролей — Марк Эйдельштейн.