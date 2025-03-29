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Армия Израиля заявила о начале новой операции в секторе Газа

Израильская армия заявила о начале наземной операции в районе Рафаха в Газе
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Фото: TASS/Ilia Yefimovich
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале наземной операции в районе Рафаха с целью расширения зоны безопасности на юге сектора Газа. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.

«В последние несколько часов войска ЦАХАЛ начали проводить наземные операции в районе Аль-Джанина в Рафахе с целью расширения зоны безопасности на юге Газы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках этой деятельности войска ликвидировали объекты палестинского движения ХАМАС.

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Армия обороны Израиля 18 марта сообщила о возобновлении военных операций против ХАМАС в секторе Газа. В результате израильских авиаударов пострадали более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также израильский журналист Барак Равид заявил, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по сектору Газа.

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