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Астрономы рассказали о продолжительности затмения Солнца 29 марта

Кошман: видимая в Москве часть затмения Солнца 29 марта продлится 48 минут
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Видимая в Москве часть затмения Солнца 29 марта продлится 48 минут, тогда как в Санкт-Петербурге астрономическое явление будет видно почти 1,5 часа. Об этом в субботу, 29 марта, рассказали астрономы.

Уточняется, что затмение начнется в столице в 14:25, а его максимальная фаза, когда Луна закроет 2% солнечного диска, наступит в 14:49.

«В 15:13 она покинет солнечный диск, затмение в Москве закончится», — рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман ТАСС.

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов добавил, что в Санкт-Петербурге затмение начнется в 14:00, достигнет максимума в 14:43 и завершится в 15:25.

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В апреле прошлого года произошло полное солнечное затмение. Для части жителей Земли Луна полностью перекрыла Солнце и отбросила на поверхность планеты тень, ширина которой составила 198 км.

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