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Первый замглавы Гагаузии назвал арест Гуцул политической расправой

Замглавы Гагаузии Узун: арест Гуцул — политическая расправа
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
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Первый заместитель главы Гагаузии Евгении Гуцул Илья Узун призвал 29 марта жителей автономии после ареста руководителя региона Евгении Гуцул к единству, не поддаваться на провокации, но и не молчать.

Также он назвал случившееся «политической расправой над волей гагаузского народа».

«Пусть в Кишиневе знают. Чем сильнее они давят, тем мощнее будет наш ответ. Евгения Гуцул — герой Гагаузии, и ее борьба — это наша общая борьба. Мы не отступим», — сказал он в видеобращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он добавил, что власти Гагаузии сделают всё возможное для освобождения Гуцул. Узун заверил, что все органы власти продолжают функционировать в обычном режиме, о дальнейших действиях исполком сообщит в ближайшее время.

28 марта суд в Кишиневе принял решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты, в свою очередь, сообщила о готовности опротестовать это решение.

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О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. По данным генпрокуратуры Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр Молдавии.

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