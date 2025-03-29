Первый замглавы Гагаузии назвал арест Гуцул политической расправой

Первый заместитель главы Гагаузии Евгении Гуцул Илья Узун призвал 29 марта жителей автономии после ареста руководителя региона Евгении Гуцул к единству, не поддаваться на провокации, но и не молчать.

Также он назвал случившееся «политической расправой над волей гагаузского народа».

«Пусть в Кишиневе знают. Чем сильнее они давят, тем мощнее будет наш ответ. Евгения Гуцул — герой Гагаузии, и ее борьба — это наша общая борьба. Мы не отступим», — сказал он в видеобращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он добавил, что власти Гагаузии сделают всё возможное для освобождения Гуцул. Узун заверил, что все органы власти продолжают функционировать в обычном режиме, о дальнейших действиях исполком сообщит в ближайшее время.

28 марта суд в Кишиневе принял решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты, в свою очередь, сообщила о готовности опротестовать это решение.

О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. По данным генпрокуратуры Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр Молдавии.