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Пленный ВСУ рассказал о наборе в ряды украинской армии осужденных женщин

Украинский пленный Харитонов: в ряды ВСУ активно набирают осужденных женщин
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Фото: Global Look Press/Juan Moreno
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В ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно набирают женщин, которые отбывали наказание в местах лишения свободы. Об этом 29 марта рассказал украинский пленный Константин Харитонов. Видео распространило Минобороны РФ.

По словам Харитонова, с приходом на должность командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого в украинской армии начали служить осужденные женщины. В каждое боевое подразделение входило до восьми человек, среди которых было 2–3 женщины.

«Средний возраст мужчин был где-то 45 лет, где-то так. Женщины помоложе были — 30 [лет], где-то так», — уточнил пленный ВСУ.

Также украинский военный рассказал о процессе мобилизации на Украине. Он отметил, что изначально считался негодным к воинской службе из-за косоглазия, но после прохождения третьей медкомиссии получил разрешение.

«5 декабря меня мобилизовали, я прошел базовую военную подготовку сначала, из учебного центра меня забрали в [штурмовой полк] «Скалу», — рассказал Харитонов.

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Пленный боевик ВСУ Виталий Топчиенко 23 марта поделился, что был мобилизован прямо в новогоднюю ночь и призван, несмотря на хронические заболевания. После этого его отправили в учебный центр, в котором всё обучение, по его словам, проходило по методичке. Через шесть дней позиции боевиков атаковали российские дроны. Тогда Топчиенко принял решение сдаться в плен.

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