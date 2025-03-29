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В ХАМАС заявили о гибели нескольких медработников на юге сектора Газа

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Фото: REUTERS/Ramadan Abed
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На юге сектора Газа, в районе Телль-эс-Султан города Рафах, были обнаружены тела нескольких сотрудников Палестинского Красного Полумесяца, связь с которыми была ранее утеряна. Об этом 28 марта сообщило палестинское движение ХАМАС.

«Стало известно, что на юге Газы обнаружены тела нескольких медиков: они лежали в земле рядом с разрушенными автомобилями скорой помощи. Все они погибли после того, как въехали в район Телль-эс-Султан города Рафах во время израильских бомбардировок», — говорится в сообщении в Telegram-канале движения.

ХАМАС не предоставило информацию о точном количестве погибших врачей на юге сектора Газа.

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Минздрав сектора Газа 28 марта сообщил, что с начала возобновления атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на палестинский анклав погибли 896 человек, еще 1984 пострадали.

Израиль 24 марта нанес удар по крупнейшей больнице на юге сектора Газа. Тогда погибли 16-летний подросток, которому ранее сделали операцию, и член политического бюро палестинской группировки ХАМАС, проходивший лечение в больнице.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В тот же день СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.

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