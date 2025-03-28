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Женщина и двое детей из Выборга погибли при крушении батискафа в Хургаде

В Хургаде при крушении батискафа погибли женщина и двое детей из Выборга
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Фото: Global Look Press/Ali Awad
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Женщина и двое детей из Выборга погибли в результате крушения батискафа у побережья Хургады в Египте. Об этом 28 марта сообщили в администрации Выборгского муниципального района.

«В батискафе, потерпевшем накануне крушение у побережья города Хургада в Египте, среди пассажиров находилась многодетная семья Гордеевых из Выборга. Мать и двое детей погибли», — говорится в сообщении органа в соцсети «ВКонтакте».

В администрации добавили, что отец и один из сыновей находятся в больнице. Их состояние не уточняется. Администрация Выборгского района ищет родственников семьи, им будет оказана вся необходимая помощь, передает «Газета.Ru».

Голубая бездна: батискаф с россиянами на борту затонул в Хургаде
Прогулочное судно «Синдбад» потерпело крушение недалеко от берега, среди погибших двое детей

Ранее 28 марта стало известно, что считавшаяся погибшей жительница Татарстана в результате крушения экскурсионного батискафа «Синдбад» у побережья Хургады жива. По словам генконсула, с нею и членами ее семьи в больнице находятся сотрудники российского генконсульства.

О крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады сообщили накануне, 27 марта. На судне находились 45 граждан РФ. Погибли шесть россиян, в том числе двое детей.

В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.

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