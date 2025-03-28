Считавшаяся погибшей туристка выжила после крушения батискафа в Хургаде

Считавшаяся погибшей жительница Татарстана в результате крушения экскурсионного батискафа «Синдбад» у побережья Хургады жива. Об этом 28 марта уведомил генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

«Она жива, с нею и с членами ее семьи в больнице сейчас находятся сотрудники российского генконсульства», — приводит ТАСС слова генконсула.

По его словам, туристический батискаф начал тонуть во время посадки пассажиров и быстро ушел под воду. На данный момент причины происшествия выясняются.

О крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады стало известно накануне. На судне находились 45 граждан РФ. Изначально сообщалось о пяти погибших гражданах России, среди них двое детей. В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.