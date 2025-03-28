Четыре человека пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Лисичанску

В Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. Об этом 28 марта сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, повреждения получили жилые дома — обвалились несколько этажей и разрушилась кровля зданий. Также были повреждены близлежащие строения, среди которых отделения почты и МФЦ.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь. Также на месте происшествия работают аварийные службы, устраняя последствия удара.

«Ситуацию держу на личном контроле. Искренне желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Ранее, 21 марта, пять работников коммунальной службы Лисичанска получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. По словам министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, среди пострадавших — четыре женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями, которые были госпитализированы в местную больницу.