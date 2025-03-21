Пять человек пострадали в Лисичанске при ударе ВСУ
Пять работников коммунальной службы Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР) получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 марта сообщили в правительстве республики.
«Противник предположительно применил кассетные боеприпасы. Основной удар пришелся по городскому рынку», — уточняется в Telegram-канале правительства.
По словам министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, среди пострадавших — четыре женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями, которые были госпитализированы в местную больницу. Пожилой мужчина в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, ранениями головы и конечностей был направлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
Ранее в этот день сообщалось, что при атаке ВСУ на Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мирный житель. Мэр города Иван Приходьков выразил соболезнования родным и близким погибшего.