Мирный житель погиб в Горловке при атаке ВСУ

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мирный житель. Об этом 21 марта сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель Горловки», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее в этот день сообщалось, что в Харьковской области боевики ВСУ атаковали машину скорой помощи, используя FPV-дрон. Водитель, заметив приближающийся беспилотный летательный аппарат (БПЛА), успел остановиться и спрятаться в укрытии.