В Харьковской области ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи FPV-дроном

В Харьковской области боевики Вооруженных сил Украины атаковали машину скорой помощи, используя FPV-дрон. Об этом 21 марта рассказал глава региона Виталий Ганчев.

Водитель, заметив приближающийся беспилотный летательный аппарат (БПЛА), успел остановиться и спрятаться в укрытии.

«В результате теракта, совершенного украинскими боевиками, водитель автомобиля скорой помощи получил контузию, а сам автомобиль был поврежден осколками», — говорится в Telegram-канале Ганчева.

Ранее, 20 марта, в результате атаки БПЛА на Саратовскую область пострадали 10 человек.