«Верю, что вся наша земля будет освобождена»

Обстановка на харьковском направлении остается сложной: украинские формирования постоянно пытаются атаковать. На подконтрольной российской стороне территории расположено порядка 70 населенных пунктов, в которых проживают около 2 тыс. человек. С какими проблемами сталкиваются жители региона и как их решают власти, в интервью «Известиям» рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

— Как сейчас складывается оперативная обстановка в Харьковской области?

— На сегодняшний день на территории Харьковской области обстановка остается крайне сложной. Могу сказать, что она даже ухудшается с каждым днем. Наши мирные жители сталкиваются с большим количеством обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Применяются как артиллерия, так и дроны. Уже многие проживающие на территории Харьковской области столкнулись лично с этими проблемами: разрушенные дома, уничтоженный транспорт, покалеченные люди. Обстановка не улучшается.

Наши ребята удерживают позиции в тех населенных пунктах, в которых уже закрепились. Это порядка 70 поселков, освобожденных в Харьковской области. Линия фронта остается достаточно статичной, несмотря на то, что ВСУ постоянно атакуют наши позиции, усиливаются, постоянно проводят ротации, подтягивают боекомплект. Мы это наблюдаем ежедневно. Местные жители говорят, что на купянском и волчанском направлениях подтягиваются достаточно крупные силы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Как дальше может развиваться ситуация при сохранении нынешних тенденций?

— Несмотря на вышесказанное, движение фронта всё-таки есть, хоть и не очень значительное. На правом берегу Оскола наши войска сумели закрепиться, расширяют сейчас зону контроля, выравнивают линию фронта вокруг населенного пункта Двуречная. Поэтому можно прогнозировать, что украинская группировка на этом направлении окажется в достаточно сложном положении.

— Обрушение фронта, которое происходило в последнее время в Курской области, как-то скажется на обстановке в Харьковской области?

— Вполне возможно. Когда Курская область будет полностью освобождена, у наших войск будет возможность более интенсивно оказывать давление на украинские позиции на харьковской территории.

Фото: TASS/AP/Evgeniy Maloletka

— Не так давно российские войска вышли на подступы к Купянску. Насколько высока вероятность его освобождения в обозримом будущем?

— Город Купянск находится на реке Оскол, и наши войска уже приближались к нему по левому берегу. Но после освобождения Двуречной линия фронта приближается к городу с севера. Предстоит большая работа по освобождению города и агломерации. Но туда стянуты достаточно серьезные силы противника. У нас есть информация, что они усилились, в том числе западными наемниками. Там идут очень серьезные бои. Кроме того, есть движение фронта с юго-восточного направления. Но пока это продвижение достаточно медленное. Поэтому говорить, когда Купянск будет освобожден и какими силами, я не стану.

— Планируется ли расширять зону контроля вокруг Волчанска?

— Сейчас там фронт достаточно статичен. Постоянно идут перепалки через реку Волчья. Одна и та же часть серой зоны переходит под контроль то наших войск, то украинских формирований. Прогнозировать здесь какое-то продвижение будет рано.

Фото: ТАСС/Константин Михальчевский

— Действует ли на оккупированных территориях наше подполье?

— Постоянно слышу этот вопрос и никогда не отвечаю на него открыто. Люди продолжают действовать и снабжают нас информацией. Но нужно понимать, что против нас работают украинские и западные спецслужбы. Эти люди находятся в безопасности, и, чтобы так и оставалось, я стараюсь аккуратно обсуждать эту тему. Тем не менее они работают еще с 2014 года.

— Сколько людей проживают на подконтрольных России территориях?

— Это около 2 тыс. жителей. В настоящее время количество людей уменьшилось из-за активных боевых действий и участившихся обстрелов.

На купянском направлении мы насчитываем около 1300 человек. Во многих населенных пунктах идет эвакуация. Там, где жить становится опасно, люди уезжают в сторону Российской Федерации — в Луганскую Народную Республику, Белгородскую область. Если уехать самостоятельно не получается, наши военнослужащие оказывают поддержку: передают этих жителей нам, и администрация проводит эвакуацию.

Подчеркну: это происходит только по их желанию. В отличие от украинской стороны, мы никакой принудительной эвакуации не объявляли и не проводим.

Фото: TASS/AP/Francisco Seco

— Какую помощь оказывают наши военнослужащие мирным жителям?

— Всю, чтобы обеспечить людей самым необходимым, в первую очередь — продуктами питания. Когда все дороги простреливаются, когда у людей нет возможности привезти продукты, это делается при помощи наших военных и работников наших администраций. Они действуют вблизи линии боевого соприкосновения и снабжают людей самым необходимым. К таковому, помимо продуктов питания, относятся медикаменты и топливо для генераторов. Централизованного теплоснабжения на территории нет, и для прохождения отопительного периода людям предоставляются и дрова, и уголь.

— Как в целом осуществляется управление подконтрольными России территориями Харьковской области?

— В мае 2022 года были учреждены военно-гражданские администрации в четырех районах и областная администрация, которую возглавил я. В настоящее время основная часть освобожденных территорий Харьковской области относится к Купянскому району, это 34 населенных пункта. Сотрудники ВГА (военно-гражданской администрации) Купянского района ежедневно работают на территории. В некоторых поселках есть, скажем так, филиалы нашей администрации, закреплены старшие в поселках, мы постоянно находимся с ними на связи.

Наши сотрудники вынуждены не только заниматься административной работой, но и во многом сами проводить технические работы. Даже порубка дров лежит на них. Поэтому весь спектр работ по обеспечению жизнедеятельности населенных пунктов лежит сейчас именно на военно-гражданских администрациях.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— С какими проблемами сталкиваются жители и какие меры принимаются, чтобы они решались?

— У нас нет централизованного электроснабжения и газоснабжения. Для людей актуально обеспечение топливом для работы генераторов.

Сейчас у нас работает одна единственная пекарня, но она справляется с тем, чтобы обеспечить всех жителей социальным хлебом. Его наши люди получают бесплатно. Ингредиенты поставляют волонтерские организации, а также МЧС в качестве гуманитарной помощи.

Наша первостепенная задача — обеспечить людей самым необходимым. В первую очередь — дать тепло в каждый дом. Мы вынуждены закупать дрова, уголь и обеспечивать людей. А иногда приходилось даже уплотнять: некоторые дома разрушены, из-за этого семьи не могли остаться там на зиму. Переселяли людей в целые дома, кто из соседей готов был приютить. Особенно это касается стариков, которые не могут себя обслужить.

Кроме того, у нас много жителей, которые имеют право на социальные выплаты. Военно-гражданская администрация обеспечивает их начиная с 2022 года. На сегодняшний день все люди, имеющие право на получение социальных выплат и постоянно проживающие на территории Харьковской области, ежемесячно получают пособия.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— Другие регионы вам помогают?

— Да, они направляют гуманитарную помощь. Поставки генераторов, топлива, муки, продуктов питания, бытовой химии осуществляются организациями из различных регионов России. В первую очередь нам помогают ближайшие соседи — Луганская Народная Республика и Белгородская область. Но иногда привозят необходимый груз и издалека.

— Имеют ли возможность дети ходить в школу в Харьковской области?

— На подконтрольной России территории на сегодняшний день нет такой возможности. Это обусловлено соображениями безопасности. По договоренности с Луганской Народной Республикой в одном из поселков ЛНР организовано обучение с интернатным проживанием. Дети выезжают туда на две-три недели. Это тыловой поселок, где они могут безопасно проживать и обучаться. И они уже получают российское образование.

— Проводятся ли в Харьковской области выборы местных органов власти?

— В настоящее время это невозможно. Единственное — в марте прошлого года мы смогли организовать проведение выборов президента для жителей Харьковской области, которые уже являлись гражданами Российской Федерации. Мы не могли отказать им в этом праве. И вместе с центральной избирательной комиссией Белгородской области мы сделали всё, чтобы наши жители смогли отдать свои голоса за президента России.

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

— Насколько активно они шли на голосование?

— У нас явка была практически 100%.

— Много ли харьковчан перебрались в Россию?

— В 2022 году, когда было контрнаступление на наши территории, была проведена экстренная эвакуация. Около 70 тыс. харьковчан были вынуждены покинуть свои дома. Люди выезжали кто куда мог. Те, кто смог выехать на север, на восток, перебрались в Россию. Многие выехали на запад, в сторону Украины, и остались там, к сожалению. Потом они через страны Европы въезжали в Россию.

— Как сложилась судьба чиновников, учителей, врачей, оставшихся в районах, которые ВСУ заняли осенью 2022 года?

— Со многими из них мы потеряли связь сразу же. Кого-то из них задержали. Мы знаем, что очень многие наши сотрудники, учителя, врачи, которые сотрудничали с военно-гражданской администрацией, были киевским режимом устранены.

Многие находятся в местах заключения. Мы даже сформировали списки, чтобы можно было этих людей включить в обмен. Если будут проводится обмены гражданских лиц, то все наши люди учтены. Мы очень надеемся на то, что они всё-таки смогут вернуться к своим семьям.

Фото: ТАСС/Антон Вергун

— Каковы настроения жителей занятых ВСУ территорий? Ждут ли они Россию?

— Недавно мы общались с эвакуированными жителями поселка Двуречная, который до недавнего времени был под контролем ВСУ. Люди говорят, что была проведена принудительная эвакуация. А тех, кто не хотел уезжать, сразу же обвиняли в том, что они ждут здесь русский мир, значит они для Украины фактически становятся преступниками.

Есть люди, которые физически не в состоянии эвакуироваться — старики, больные, раненные от украинских обстрелов.

Но есть достаточно здоровых людей, которые целенаправленно ждут русского солдата. Никуда не выезжают, прячутся в подвалах. А когда наши разведчики, штурмовики заходят, освобождают поселок, этих людей при необходимости эвакуируют.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

­— Как вы оцениваете перспективы освобождения Харьковской области?

— В настоящее время это скорее наше пожелание и вера в нашу победу. Какие-то прогнозы делать я сейчас не берусь. Но тенденция в движении фронта дает нам надежду.

Харьковчане, с которыми я лично общаюсь, в том числе когда езжу по пунктам временного размещения, задают один и тот же вопрос: «Когда уже? Мы слышали, Двуречную освободили, мы слышали, что наши войска в нескольких километрах от Купянска».

Как харьковчанин я надеюсь и верю, что мой родной город и вся наша харьковская земля будет освобождена. Говорить о сроках я, конечно, не берусь.

— Из регионов, где идут боевые действия, регулярно поступают свидетельства о том, что украинские боевики пытали и убивали людей. Есть ли такая информация по Харьковской области?

— Безусловно, мы не являемся исключением. Линия фронта везде одинаковая, и эти боевики и наемники тоже везде одинаковы. Все действуют с особой жестокостью.

Наш центр фиксации преступлений киевского режима собирает материалы. И мы надеемся, что скоро у нас будет возможность передать их международным учреждениям, чтобы дать оценку этим преступлениям. Сейчас оперативная обстановка не везде позволяет задокументировать их. Но информация у нас есть.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

— Вы учредили медаль «За воссоединение Харьковской области с Россией». За что ее вручают?

— Она была учреждена с целью поощрения активных харьковчан либо граждан, которые принимают участие в освобождении Харьковской области.

Для нас выбор был очевиден еще в 2014 году. Активные харьковчане еще тогда не согласились с вооруженным переворотом, который произошел на Украине. И наши люди встали на защиту родного края. Да, я признаю, что тогда у нас не всё получилось. Мы не смогли противостоять киевской хунте. И многие наши люди, которые принимали активное участие, пострадали. Эта медаль была учреждена, чтобы поощрять людей за то, что они делали начиная с 2014 года в ходе антимайдана. Кроме того, она вручается тем бойцам, которые сегодня отличаются в боях за Харьковщину.

Награда называется «За воссоединение с Россией», потому что мы считаем, что историческая справедливость должна восторжествовать и эти русские земли должны быть в составе Российской Федерации. Это мое мнение. Но решение, в составе какой страны продолжать жить, должны принимать жители Харьковской области — тогда, когда у них будет возможность сказать свое слово.