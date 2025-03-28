Посольство РФ в Мьянме сообщило об отсутствии данных о пострадавших россиянах

Посольство России в Мьянме сообщило «Известиям», что не имеет данных о пострадавших во время землетрясения 28 марта россиянах.

«Информацией о пострадавших, в том числе среди российских граждан, на текущий момент не располагаем», — заявили в дипучреждении.

В посольстве указали, что сильные подземные толчки ощущались по всей территории страны, включая столицу Нейпьидо. В северной части Мьянмы землетрясение приводит к разрушению зданий, дорог и транспортных объектов.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории Мьянмы ранее в тот же день. Жертвами землетрясения в стране стали уже 20 человек, власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение в затронутых регионах.

Помимо этого, бедствие затронуло соседний с Мьянмой Таиланд, в особенности Бангкок и его окрестности. Премьер-министр страны Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице, в городе не работает метро, наблюдаются перебои со связью. Посольство РФ в стране проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших среди россиян. По данным портала Khaosod, в Таиланде в результате бедствия погибли три человека, еще 81 пропал без вести.