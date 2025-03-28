Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 20

В Мьянме число погибших из-за землетрясения возросло до 20. Об этом 28 марта сообщает газета The New York Times (NYT), ссылаясь на данные из больницы второго крупнейшего города страны Мандалай.

Кроме того, по информации местного портала DVB.no, произошло обрушение восьмиэтажного отеля «Аунг Панг» в штате Южный Шан.

«Отель был разрушен сильным землетрясением в 13:00 по тихоокеанскому времени (09:00 мск). Два человека погибли, а персонал отеля до сих пор находится в ловушке», — говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели эвакуируют застрявших людей, предполагается, что раненых может быть много. Точное число человек, находившихся в момент ЧП в здании, не известно. Кроме того, известно об обрушении здания монастыря городе Таунгу. По предварительным данным, там погибли пятеро детей и послушник.

Также, по данным портала Eleven Myanmar, в результате стихии повреждены международный аэропорт Нейпьидо в столице Мьянмы, и международный аэропорт в Мандалае. При этом международный аэропорт Суварнабхуми в столице Таиланда Бангкоке возобновил работу после приостановки, вызванной землетрясением, отмечает портал Khaosod.

Власти Мьянмы объявила чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения регионах. Российский МИД сообщил, что в настоящее время выясняется информация о возможных пострадавших россиянах в ходе землетрясения.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории Мьянмы ранее в этот день, впоследствии колебания достигли также столицы Таиланда Бангкока и его окрестностей. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны. В городе не работает метро, наблюдаются перебои со связью. Посольство РФ в стране проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших среди россиян.

Телеканал CNN со ссылкой на тайские власти сообщил, что при обрушения строящегося здания во время землетрясения в Бангкоке пострадали по меньшей мере 50 человек. Еще по меньшей мере 67 человек находятся под завалами здания.