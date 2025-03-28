В поселке Челябинской области ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В поселке Красногорский Челябинской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня после взрыва газа в квартире многоэтажного дома. Об этом 28 марта сообщила администрация Еманжелинского района, где расположен населенный пункт.

«В поселке Красногорский введен режим ЧС муниципального уровня локального характера. Все службы продолжают работать в оперативном режиме», — указано в Telegram-канале районных властей.

Также сообщается, что глава Еманжелинского района Евгений Светлов провел экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием сотрудников МЧС и правоохранителей. На заседании обсуждались меры поддержки пострадавших и планы по восстановлению поврежденного дома.

На видеозаписи, опубликованной в канале администрации, Светлов заявил, что взрыв привел к разрушениям в трех квартирах. Для пострадавших развернули пункт временного размещения, при этом жителям трех подъездов поврежденного дома уже разрешили вернуться.

О взрыве газа в одной из квартир многоэтажного дома в Красногорском сообщалось 27 марта. В результате происшествия погиб один человек, троих доставили в больницу. Областная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента.