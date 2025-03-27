При взрыве газа в квартире Челябинской области один человек погиб и трое пострадали
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- При взрыве газа в квартире Челябинской области один человек погиб и трое пострадали
Один человек погиб и трое пострадали при взрыве газа в квартире в поселке Красногорский Челябинской области, сообщили 27 марта в главном управлении МЧС по региону.
Уточняется, что погибла женщина, трое пострадавших доставлены в медучреждение.
«В результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Последствия ЧП ликвидируют 19 сотрудников личного состава МЧС и пять единиц техники.
Прокуратура Челябинской области организовала проверку в связи с инцидентом. Поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
Накануне взрыв газа произошел в доме в Махачкале. После взрыва в здании начался пожар. В минздраве Дагестана сообщили, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»).