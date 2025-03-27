Путин призвал поддерживать статус РФ в качестве мощной морской державы

Россия будет делать всё, чтобы поддерживать статус мощной морской державы. Об этом 27 марта заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с моряками-подводниками атомного крейсера «Архангельск».

«Флот составляет основу стратегической безопасности России», — сказал Путин.

Президент также заявил, что в ближайшей перспективе новые корабли РФ должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, быть боеспособными и эффективными. Он сообщил, что Россия планирует продолжить строительство новых надводных и подводных судов, улучшать их характеристики, потому что такое оружие должно служить стране многие десятилетия.

«Все на самом современном уровне. Сегодня еще одну такую лодку на воду спустили. Она в принципе такая же, только там еще и «Циркон», что особенно приятно. Потому что «Циркон» можно отнести и к оружию стратегического значения», — заявил президент.

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования, скорость полета которой достигает девяти скоростей звука. Такими ракетами уже вооружаются новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Ожидается, что «Цирконы» получат все строящиеся новые фрегаты и корветы.

В этот же день Владимир Путин дал старт спуску на воду атомной подлодки «Пермь». Торжественная церемония прошла во время поездки главы государства в Мурманскую область 27 марта.