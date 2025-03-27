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Путин дал старт спуску на воду атомной подлодки «Пермь»
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Путин дал старт спуску на воду атомной подлодки «Пермь»

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Президент РФ Владимир Путин разрешил спустить на воду новый атомный подводный крейсер «Пермь». Торжественная церемония прошла во время поездки главы государства в Мурманскую область 27 марта.

«Разрешаю», — дал команду российский лидер.

Президент также посетил новый атомный подводный крейсер «Архангельск».

«Пермь» и «Архангельск» представляют собой новейшие многоцелевые атомные подводные лодки четвертого поколения. Последняя вошла в состав Военно-морского флота РФ 27 декабря прошлого года. «Пермь» — шестой по счету корабль семейства «Ясень» проектов 885/885М, строительство которых ведет «Севмаш».

19 марта — День моряка-подводника: как развивались подводные войска

Ранее, 7 марта, военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Известиями» заявил, что Россия обладает рядом преимуществ перед другими государствами в вопросе присутствия в Арктическом регионе. Он отметил, что сейчас все западные страны, имеющие интересы в Арктике либо выход в бассейн Северного Ледовитого океана, существенным образом увеличили свои военные бюджеты и военные приготовления к доминированию в регионе.

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