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19 марта — День моряка-подводника: как развивались подводные войска

В России 19 марта отмечают День моряка-подводника
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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
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День моряка-подводника — праздник, посвященный людям, совершающим экспедиции в подводный мир. Его отмечают 19 марта, в 2025 году это среда. Торжество служит поводом выразить благодарность и уважение к тем, кто рискует жизнью, чтобы исследовать подводные глубины. «Известия» рассказывают читателям об этом важном празднике и его традициях.

День моряка-подводника 2025 — какого числа, история

Подводные лодки как отдельный класс боевых кораблей были введены в состав флота 6 марта 1906 года — а по новому стилю 19 марта. Именно в честь императорского указа, вышедшего в этот день, и было учреждено торжество.

Первое воинское соединение моряков-подводников появилось в составе Балтийского флота. Но к началу Первой мировой войны в рядах Военно‑морского флота России числились уже 22 боеспособные подлодки, еще 24 находились на этапе конструкции. Именно тогда российские моряки-подводники в полной мере проявили отвагу и мастерство — они ликвидировали надводные корабли противников, осуществляли разведку, перевозили диверсионные группы, держали противолодочную оборону.

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А впоследствии, во время Великой Отечественной войны, усилиями подводных сил удалось уничтожить около 35% боевых кораблей фашистской армии.

И в мирные времена подводный флот играет огромную роль в обеспечении национальной безопасности и исследовании подводных пространств. День моряка-подводника является данью памяти героическим подвигам военнослужащих и напоминает о том, что смелость, мастерство и преданность являются неотъемлемой частью работы моряка.

Традиции на День моряка-подводника 2025

В день праздника часто организуют торжественные церемонии, в ходе которых вручаются награды и знаки отличия подводникам за их службу и достижения. Также одной из ключевых традиций праздника является проведение парадов, в которых принимают участие подводные лодки и другие суда. Это морское шоу призвано напомнить зрителям о мощи и значимости подводного флота.

Неотъемлемым ритуалом стало посещение мемориалов и памятников, посвященных погибшим подводникам. Люди приносят цветы, свечи и другие символы в память о героях, отдавшим свою жизнь за служение подводному флоту. Это момент скорби и благодарности, а также возможность увековечить их память в сердцах и сознании людей.

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Ко дню праздника могут быть приурочены выставки и презентации, на которых демонстрируются достижения подводного флота, его современное оборудование и технологии. Освещают тему подводного мореходства и средства массовой информации.

Как поздравить с Днем моряка-подводника в 2025 году

Лучшим поздравлением для виновников торжества станет благодарность и уважение, а также признательность за их службу. Вот примеры того, как можно выразить такие чувства:

«Ваша мужественность, смелость и преданность делают вас настоящими героями, а работа в экстремальных условиях требует высокой профессиональной подготовки и сознательности. Вы посвятили свою жизнь служению и защите нашей страны, и за это мы от всего сердца благодарим вас».

Военнослужащим можно пожелать дальнейших успехов и свершений, а также как можно меньше сталкиваться с опасностями.

«В этот особенный день хотим пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, мирных горизонтов и безопасных плаваний. Пусть каждый день вашей службы будет наполнен смелостью, добротой и вдохновением. Позвольте нам выразить нашу глубокую благодарность за ваш вклад в безопасность и процветание нашей страны. Будьте гордыми своим званием моряка-подводника, и пусть каждый ваш день будет наполнен гордостью и удовлетворением от вашей службы».

Ранее «Известия» рассказывали об истории и традициях Дня работников уголовно-исполнительной системы России.

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