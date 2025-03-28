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В Париже прошли протесты против «коалиции желающих»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Париже прошли протесты против «коалиции желающих», а также политики президента Франции Эммануэля Макрона на Украине. «Известия» публикуют кадры с места событий.

Демонстрация, организованная французской партией «Народный республиканский союз» (UPR) и ее главой, Франсуа Асселино, прошла на одной из площадей в центре столицы.

На кадрах «Известий» видно, как многие пришедшие на протесты люди приносят с собой плакаты с надписями, гласящими «Нет — Макрону, Да — миру», «Да здравствует мир!».

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Саммит «коалиции желающих» прошел в Париже 27 марта. На встрече присутствовало около 30 европейских лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Макрон на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что Париж и Лондон намерены разместить военнослужащих в стратегически важных для Киева местах на Украине. Он уточнил, что договорился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о совместной работе по обеспечению Киева «сильной армии».

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