Сдельная участь: экс-председатель крайсуда оформлял активы по «левым» паспортам

Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов на протяжении 17 лет использовал для регистрации собственности утерянные людьми паспорта, рассказали «Известиям» источники в правоохранительных органах. Его имущество на 7 млрд рублей сейчас пытается изъять Генпрокуратура. В том числе таким образом Чернов приобрел 139 земельных участков. В случае, если с Чернова снимут неприкосновенность, ему может грозить сразу несколько уголовных дел, полагают эксперты. Подробности дела — в материале «Известий».

Схема регистрации недвижимости на утерянные паспорта

Бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова заподозрили в оформлении сделок с недвижимостью на «левые» паспорта, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. Таким образом он зарегистрировал объектов на сумму более 2 млрд рублей.

Чернов занимал должность председателя суда с 1994 по 2019 год. Его полномочия были прекращены после серии скандальных разоблачений.

В сентябре 2024 года активами судьи Чернова заинтересовалась Генпрокуратура. Но поскольку он имеет статус неприкосновенности, привлечь его можно только в рамках гражданского дела. Надзорное ведомство подало иск к судье и еще 11 физлицам и трем организациям. Ведомство требовало передать их имущество в доход государства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Чернова обвиняют в том, что он занимался предпринимательством, несмотря на прямой запрет: экс-судья покупал компании, руководил ими и получал с них доход, который не декларировал. В частности, по мнению Генпрокуратуры, владел сельхозпредприятием «Дмитриевское», которое в целях сокрытия своего участия в нем оформил на своих родственников.

В 2007 году, согласно иску, Чернов и его знакомый Вадим Шестопалов договорились захватить высоколиквидный сельскохозяйственный производственный кооператив «Дмитриевский». Предприятие занималось выращиванием агрокультур и животноводством на территории Кавказского района Краснодарского края. Чтобы отстранить бывшего председателя кооператива от управления предприятием, они использовали судебные механизмы.

Так, Шестопалов через доверенных лиц из числа работников кооператива добился ареста на всё движимое и недвижимое имущество предприятия. По указанию Чернова прошение было удовлетворено в полном объеме, подчеркивается в иске.

В результате работа кооператива была полностью блокирована, после чего Шестопалов и Чернов вынудили прежних собственников продать им предприятия по заниженной стоимости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В сентябре 2007 года Шестопалов вместе с женой приобрели паевые взносы бывших членов «Дмитриевского» — они стали соучредителями общества с долей в уставном капитале по 25% на каждого. Остальные 50% были оформлены на мать сожительницы Чернова. В 2015 году доля женщины перешла ее дочери. Руководил предприятием Шестопалов.

Поддельные паспорта, участки и фантомные владельцы

С 2007 по 2024 год Чернов в виде дивидендов от деятельности кооператива «Дмитриевский» получил около 915 млн рублей. За этот период Чернов приобрел и оформил на доверенных лиц 139 земельных участков площадью более 67 тыс. кв. м, а также другие объекты недвижимости размером 24 тыс. кв. м — их общая стоимость оценивается в 2,5 млрд рублей. Как отметил источник, экс-судья профинансировал строительство в Сочи семиэтажного многоквартирного элитного дома, где лично продавал квартиры и получал деньги от покупателей.

В иске заявлены требования об изъятии 15 земельных участков и 35 нежилых помещений. В их числе — бизнес-центр в Краснодаре, квартира в доме премиум-класса площадью в 542 квадрата, квартира в доме на первой линии Геленджика, доля в одном из торговых центров в Сочи и три квартиры в Москве. Иск уже прошел рассмотрение в Кропоткинском и краевом судах Краснодара, затем был передан в Сочи. А в декабре 2024 года иск направили в Красногорский городской суд Подмосковья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

По данным источника «Известий», активы в Краснодаре, Геленджике и Сочи, а также автомобили премиум-класса приобретались на фантомных лиц Леонтьева А. и Петрова А. Так экс-председатель скрыл получение взятки от застройщика объектами недвижимости.

— В МВД выяснили, что паспорта Петрову и Леонтьеву не выдавались, а в органах ЗАГС сведения о них отсутствуют, — отметил собеседник редакции. — При этом номер и серия паспорта человека по фамилии Леонтьев выдавался Андрею К. С 2012 года он значится утерянным. Паспортные данные Петрова использовались для регистрации автомобиля Mercedes CL65 AMG, фактически используемого супругой Чернова.

Паспортные данные Леонтьева и Петрова изготовлены «неустановленными лицами для использования лично Черновым», отметил источник.

— Кроме того, на имя Петрова открывались золотовалютные и другие счета, из них действующих — два, — отметил источник. — Сделки по «левым» паспортам заключались на основании нотариальных доверенностей, выданных другом Чернова — нотариусом Краснодарской палаты, которую возглавляет экс-супруга Чернова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Один из мужчин, Дмитрий К., на чей утерянный паспорт оформлялись объекты недвижимости, в ходе допроса сообщил, что примерно в 2012 году потерял паспорт в метро, после чего сообщил о случившемся и обратился в паспортный стол для замены.

— В Краснодарском крае я был последний раз примерно в 1999 году, недвижимости у меня там нет и никогда не было, — сказал он. — Кто использовал мой утерянный паспорт для оформления сделок с недвижимостью, я не знаю.

Что может грозить Чернову

Чернов мог использовать паспорта, утерянные гражданами, в которых были изменены персональные данные, но сохранены номера документов, отметил адвокат МКА «Лобутев и партнеры» Дмитрий Куршаков.

Эта схема мошенничества, по его словам, особенно эффективна, поскольку номера документов остаются действительными в государственных реестрах, что делает их «чистыми» для внешних наблюдателей, но не позволяет им узнать истинного собственника имущества.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Когда номер паспорта подтверждается системой, но данные уже изменены, подобные схемы позволяют избежать обычных процедур проверки, — пояснил он. — И реализация такого «подлога» вряд ли возможна без наличия серьезных связей в подразделениях МВД по вопросам миграции.

По оценке некоторых экспертов, поддельный паспорт гражданина РФ на черном рынке стоит около 300 тыс. рублей, причем это будет хорошо нарисованная копия с настоящего паспорта, только с такой фотографией, которая нужна мошеннику, рассказал судебный юрист Илья Васильчук.

— У МФЦ, а ранее у Кадастровой палаты отсутствует обязанность проверять подлинность представленных документов, удостоверяющих личность, — добавил он.

Когда человек теряет паспорт и получает новый, старый документ официально утрачивает силу, добавила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Однако если его не изъяли и не уничтожили, он физически остается в обороте, — пояснила эксперт. — В этой схеме использовались номера реально существовавших паспортов, но с измененными личными данными, что позволяло оформить их на подставных лиц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Закон требует проверки личности собственника и покупателя при регистрации недвижимости. Однако если паспорт числится действительным в базах данных, нотариус и Росреестр могут не заметить подделку, особенно если изменения касались только имени и фамилии.

Создание системы ложного владения активами через родственников, деловых партнеров, подставных лиц с измененными паспортными данными — это довольно частая практика для владельцев имущества, нажитого незаконным путем. При этом судам часто удается выявить номинальное владение, проверяя, кто фактически пользуется имуществом, и исследуя аффилированность между официальным собственником и предполагаемым реальным владельцем.

— Несмотря на наличие оснований для возбуждения уголовного дела, все обвинения против Чернова рассматриваются лишь в рамках гражданского судопроизводства, судейский иммунитет всё еще защищает Чернова от уголовного преследования, — добавил эксперт. — Согласно статье 122 Конституции РФ, судьи могут быть привлечены к уголовной ответственности только в особых случаях.

Впрочем, по словам Дмитрия Куршакова, судейский иммунитет защищает независимость судебной власти и является публичной, но не личной привилегией.

— А значит, для Чернова существует теоретическая вероятность уголовного преследования в будущем, в случае, если процесс лишения судейского иммунитета будет инициирован и одобрен, — указал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Потенциальные уголовные дела могут быть возбуждены против Чернова сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог и даже подделку документов, отметили эксперты. Лишение статуса судьи при наличии веских оснований, конечно, возможно, полагает председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе.

Для этого должна быть доказана его причастность к незаконным действиям, но пока этого не произошло. В отношении судей уголовное преследование возможно только с согласия Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), что затрудняет оперативное возбуждение дела, добавила Екатерина Косарева. Однако если будет доказана тяжесть преступлений, процедура лишения статуса может быть ускорена.