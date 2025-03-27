В Петербурге закрыли на просушку сады и скверы
В Санкт-Петербурге утром в четверг, 27 марта, закрыли сады, парки и скверы на традиционную весеннюю просушку. Это необходимо для восстановления элементов благоустройства после обильного таяния снега, сообщил глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко в своем Telegram-канале.
«В первую очередь речь идет о тех территориях, которые имеют ограждение. Однако спокойствие необходимо сейчас всем зеленым насаждениям», — сказал чиновник, его цитату приводит телеканал «78».
Как пояснил Петриченко, город на Неве имеет некоторые климатические и гидрологические особенности, поэтому почве нужен короткий период, чтобы прийти в себя после зимы.
Он добавил, что прежде всего в отдыхе нуждаются газоны, грунтовые и щебеночно-набивные дорожки. С приходом весны почва и парковые аллеи сильно переувлажнены, размываются и начинают деформироваться.
Для полной просушки потребуется около месяца. Будут, в частности, закрыты сады Сан-Галли, Лопухинский, Никольский, Таврический, скверы Казанский и Екатерининский. Также глава комитета призвал бережно относиться к локациям, которые оставят открытыми.
Ранее в марте сообщалось, что в Петербурге в здании Биржи на стрелке Васильевского острова оборудуют зал памяти имени князя и полководца Александра Невского. Он станет самым большим торжественным залом Северной столицы.