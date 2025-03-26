Самый большой торжественный зал в Петербурге появится в здании Биржи

В Санкт-Петербурге в здании Биржи на стрелке Васильевского острова оборудуют зал памяти имени князя и полководца Александра Невского. Он станет самым большим торжественным залом Северной столицы.

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал ТАСС, что зал включает три формата. Там разместят экспозицию батальных картин, знамен и военных атрибутов, в которой будут запечатлены исторические победы России, в такой же традиции, как в парадных залах Зимнего дворца. В зале будут проводить современные церемонии. К тому же он станет неким «шатром для массовых мультимедийных представлений».

Телеканал «78» уточняет, что в декабре 2024 года заместитель председателя правительства Татьяна Голикова представила Владимиру Путину концепцию будущего музейного оформления здания Биржи. Планируется превратить его в полноценный филиал Эрмитажа.

В конце февраля сообщалось, что исторический комплекс СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге был выкуплен на торгах за 1,136 млрд рулей. Новым собственником знаменитого исторического здания стала группа компаний (ГК) КВС. Собственник намерен провести реставрацию знакового архитектурного объекта и сделать его центром культурной жизни, доступным для общественности. В здании бывшей тюрьмы появится музей, гостиничный комплекс, галереи, рестораны и иные общественные пространства.