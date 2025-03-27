Сотрудника газового хозяйства задержали по делу о взрыве в многоэтажке в Махачкале
Правоохранительные органы задержали сотрудника газового хозяйства по уголовному делу о взрыве в незаконно построенной многоэтажке в Махачкале. Об этом 27 марта сообщило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Республике Дагестан.
«По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91-92 УПК РФ задержан мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства Ленинского района города Махачкалы по причине бездействия и неисполнения должностных обязанностей, что привело к указанной ситуации и причинению вреда здоровью местным жителям», — указано в Telegram-канале ведомства.
На данный момент устанавливаются детали произошедшего, а также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Взрыв газа в многоэтажном доме в Махачкале произошел 25 марта. В мэрии города заявили, что здание, где случился инцидент, еще не введено в эксплуатацию, поэтому там не должны были находиться жители. Как сообщил главный жилищный инспектор Дагестана Сергей Касьянов, газовое оборудование в доме не соответствовало требованиям и не состояло на учете.
СУ СК РФ по республике возбудило уголовное дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале. Также в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Следствие сообщило, что при взрыве пострадала женщина, она получила тяжелые ожоги и была направлена в республиканскую клиническую больницу. По последним данным, количество раненых составляет четыре человека.