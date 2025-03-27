Суд арестовал основателя «Русагро» Мошковича до 25 мая

Мещанский суд отправил предпринимателя, основателя агрохолдинга «Русагро» и бывшего члена Совета Федерации от Белгородской области Вадима Мошковича в СИЗО на два месяца, до 25 мая. Об этом 27 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Согласно постановлению суда, фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Свою вину во вменяемом ему мошенничестве Мошкович не признал.

В ходе заседания холдинг «Русагро» сообщил, что готов заплатить залог за Мошковича в 1 млрд рублей, чтобы того не отправляли под арест. Однако судьи не удовлетворили эту просьбу.

Источник «Известий» днем ранее сообщил о задержании предпринимателя. Мещанский районный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следователя об избрании Мошковичу меры пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что установлен факт владения Мошковичем заграничной недвижимостью и наличия израильского гражданства. Также следствие ходатайствует об аресте бывшего гендиректора компании Максима Басова. На суде фигурант опроверг данные о том, что у него якобы есть самолет.

В офисах компании провели обыски. В тот же день Мошковичу и Басову предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщалось, что деятельность «Русагро» продолжается в штатном режиме после прошедших обысков, компания готова оказать содействие правоохранительным органам. В «Русагро» также отметили, компания ведет свою деятельность в соответствии с законодательством.

Мошкович с 2006 по 2014 год был сенатором от Белгородской области, помимо «Русагро» владеет крупной строительной компанией Level Group. Его состояние оценивается более чем в $2 млрд.