В «Русагро» сообщили о штатной работе и готовности сотрудничать с правоохранителями
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- В «Русагро» сообщили о штатной работе и готовности сотрудничать с правоохранителями
Деятельность агрохолдинга «Русагро» продолжается в штатном режиме после прошедших обысков, компания соблюдает законодательство и готова оказать содействие правоохранительным органам. Об этом 26 марта заявили в пресс-службе организации.
«Сегодня, 26 марта 2025 года, в нескольких офисах нашей компании прошли обыски, инициированные правоохранительными органами. <...> На данный момент деятельность компании продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.
В «Русагро» также отметили, что из-за случившегося могут возникнуть вопросы у клиентов, партнеров и сотрудников предприятия. По данным сообщения, компания ведет свою деятельность в соответствии с законодательством.
«Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур. Руководство компании находится на своих рабочих местах», — подытожили в сообщении.
Ранее источник «Известий» сообщил о задержании основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. В офисах предприятия провели обыски, предварительно, связанные с уголовным делом по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество группой лиц по предварительному сговору»), которое возбудили в 2018 году.