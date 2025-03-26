В Москве задержали основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича
В Москве задержали основателя сельскохозяйственного холдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом 26 марта сообщил источник «Известий».
Помимо этого, в офисах «Русагро» прошли обыски, предварительно, связанные уголовным делом по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительном сговору), которое возбудили еще в 2018-м.
Сейчас Мошкович и гендиректор «Русагро» Тимур Липатов находятся на допросе. Процессуальный статус бизнесмена пока неизвестен.
Мошкович занимает 55-ю строчку в рейтинге миллиардеров России по версии Forbes с состоянием 2,7 млрд рублей. Помимо «Русагро», в число его активов также входит крупный застройщик LevelGroup. До 2014 года он занимал пост сенатора от Белгородской области.
Ранее, в апреле 2024, депутаты Госдумы предлагали Минюсту внести Мошковича в реестр иноагентов. По мнению парламентариев, бизнесмен управляет активами через офшоры и находится под влиянием западных спецслужб.