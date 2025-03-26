Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинения в мошенничестве

Основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу предъявлено обвинения в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 26 марта сообщил «Известиям» адвокат.

По его словам, мера пресечения будет избираться завтра в Мещанском суде столицы. Точное время рассмотрения ходатайства пока неизвестно.

Отмечается, что те же обвинения предъявили и бывшему гендиректору компании Максиму Басову.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о задержании Мошковича. В офисах компании провели обыски.

В этот же день сообщалось, что деятельность «Русагро» продолжается в штатном режиме после прошедших обысков, компания соблюдает законодательство и готова оказать содействие правоохранительным органам. В «Русагро» также отметили, что из-за случившегося могут возникнуть вопросы у клиентов, партнеров и сотрудников предприятия. По данным сообщения, компания ведет свою деятельность в соответствии с законодательством.