Следствие ходатайствовало об аресте основателя «Русагро» Мошковича

Мещанский районный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу предпринимателя, основателя агрохолдинга «Русагро» и бывшего члена Совета Федерации от Белгородской области Вадима Мошковича до 25 мая. Об этом 27 марта свидетельствую данные картотеки на сайте столичных судов общей юрисдикции, с которыми ознакомились «Известия».

По данным правоохранительных органов, Мошковича доставили в суд. Отмечается, что следствие ходатайствует об аресте, так как Мошкович может воспрепятствовать оперативной деятельности, повлиять на свидетелей и неустановленных соучастников по делу. Кроме того, он оказать угрозы и давление.

Установлен факт владения Машковичем заграничной недвижимостью. Дочь Мошковича во Франции, сын проживает на Кипре, следствие опасается, что он улетит в данные страны.

Также следствие ходатайствует об аресте бывшего гендиректора компании Максима Басова.

Накануне источник «Известий» сообщил о задержании предпринимателя. В офисах компании провели обыски. В тот же день, 26 марта, Мошковичу и Басову предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Сообщалось, что деятельность «Русагро» продолжается в штатном режиме после прошедших обысков, компания готова оказать содействие правоохранительным органам. В «Русагро» также отметили, что из-за случившегося могут возникнуть вопросы у клиентов, партнеров и сотрудников предприятия. При этом уточнялось, что компания ведет свою деятельность в соответствии с законодательством.