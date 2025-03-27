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Власти перезапустят программу льготных кредитов для малого бизнеса

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Власти перезапустят программу льготных кредитов для малого бизнеса 5 апреля. С 2018 года МСП могли брать ссуды по схеме «ключевая минус 7,75–8,75%». Лимит по программе был исчерпан летом 2024 года.

Таким образом, малый бизнес не получал банковских привилегий более восьми месяцев. При перезапуске часть условий программы ужесточат. Так, объем поддержки будет ограничен суммой 100 млрд рублей в год. К тому же количество отраслей, в которых будет доступно льготное кредитование, сократят до пяти, включая IT и туризм, сообщает телеканал «Известия».

Ставка по льготным кредитам составит 17,5%. Стоимость займов для малых и средних предприятий сейчас достигает 30% годовых. Лишь 7% компаний готовы брать ссуды под ставку выше 20%. Поэтому, по данным аналитиков, почти половина малых предприятий отказалась от инвестиций в развитие.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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