Один человек погиб при пожаре в отеле в турецком городе Бурса
На горнолыжном курорте Улудаг в турецком городе Бурса произошел пожар в отеле Kervansaray, в результате возгорания погиб один человек. Об этом 27 марта сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на мэра города Мустафу Бозбея.
«Спасатели немедленно прибыли на место. Спасены четыре человека, один погиб», — сказал Бозбея.
По предварительным данным, на момент пожара гостиница не функционировала. Ранее суд вынес постановление о выселении отеля.
Пожарные продолжают работы по ликвидации возгорания.
Ранее, 16 марта, сообщалось, что в городе Кочани в Северной Македонии погибли не менее 50 человек в результате пожара в ночном клубе. Предположительно, причиной возгорания могла стать пиротехника.