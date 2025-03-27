При посадке в Минводах произошло возгорание шасси грузового самолета Ан-124
При посадке грузового самолета Ан-124 «Руслан» в аэропорту Минеральных Вод произошло возгорание шасси. Об этом 27 марта сообщил источник «Известий».
«Аэропорт Минеральные Воды, при посадке произошло возгорание шасси у грузового самолета Ан-124 «Руслан», — отметил он.
Собеседник издания уточнил, что на борту находился экипаж из восьми человек. Возгорание было ликвидировано силами аэропорта. По данным источника, пострадавших нет.
Грузовой самолет Ан-12, следовавший из Сабетты, 26 марта опрокинулся на левый бок при посадке в аэропорту Нового Уренгоя. На борту находились восемь членов экипажа. По факту инцидента транспортная прокуратура начала проверку. Позднее стало известно, в результате произошедшего был госпитализирован один человек. 27 марта эвакуация самолета после аварийной посадки была завершена.