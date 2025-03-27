Аэропорт Нового Уренгоя открыли на прием воздушных судов после инцидента с Ан-12

В аэропорту Нового Уренгоя завершили работы по эвакуации грузового самолета Ан-12 после аварийной посадки. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В аэропорту Нового Уренгоя к 7:00 местного времени (5:00 по мск. — Ред.) завершены работы по эвакуации грузового самолета Ан-12, который выкатился накануне за пределы взлетно-посадочной полосы. Аэропорт готовится к приему и выпуску воздушных судов и начинает обслуживание пассажирских рейсов», — говорится в сообщении воздушной гавани в Telegram-канале.

Позже представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что на Ямале открылся аэропорт Новый Уренгой.

«Аэропорт Новый Уренгой на Ямале открылся на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сегодня в 6:00 по мск», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, на запасные аэродромы в Надым и Салехард в период закрытия аэропорта отправились два ВС. При этом еще один самолет, вылетевший из Уфы в Новый Уренгой, вернулся в столицу Башкортостана.

Следовавший из Сабетты грузовой самолет Ан-12 совершил жесткую посадку в аэропорту Нового Уренгоя 26 марта. При заходе на посадку он опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа, все живы. Разлив топлива в том числе не зафиксирован. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Позднее уточнялось, что был госпитализирован один пострадавший.