Один человек госпитализирован после выката Ан-12 за пределы полосы в Новом Уренгое
После выката самолета Ан-12 за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нового Уренгоя есть один пострадавший, сообщили 26 марта в пресс-службе департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Принято решение о госпитализации одного человека, угрозы его жизни нет», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Следовавший из Сабетты грузовой самолет Ан-12 совершил жесткую посадку в аэропорту Нового Уренгоя ранее в этот день. При заходе на посадку борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа, все живы. Разлив топлива в том числе не зафиксирован. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.