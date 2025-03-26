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Самолет Ан-12 опрокинулся при посадке в Новом Уренгое

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Фото: Telegram/Уральская транспортная прокуратура
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Следовавший из Сабетты грузовой самолет Ан-12 совершил жесткую посадку в аэропорту Нового Уренгоя. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новый Уренгой».

«При заходе на посадку левая стойка шасси не стала на замок, борт опрокинулся на левый бок», — говорится в сообщении пресс-службы в соцсети «ВКонтакте».

На борту находились восемь членов экипажа, пострадавших и раненых нет. Разлив топлива в том числе не зафиксирован.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

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19 марта самолет, следовавший по маршруту Челябинск — Москва, экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода. Посадка была совершена на фоне ухудшения самочувствия одного пассажира. Его передали медработникам, прибывшим на карете скорой помощи. После дозаправки самолет продолжил маршрут.

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