Самолет Ан-12 опрокинулся при посадке в Новом Уренгое
Следовавший из Сабетты грузовой самолет Ан-12 совершил жесткую посадку в аэропорту Нового Уренгоя. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новый Уренгой».
«При заходе на посадку левая стойка шасси не стала на замок, борт опрокинулся на левый бок», — говорится в сообщении пресс-службы в соцсети «ВКонтакте».
На борту находились восемь членов экипажа, пострадавших и раненых нет. Разлив топлива в том числе не зафиксирован.
Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.
19 марта самолет, следовавший по маршруту Челябинск — Москва, экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода. Посадка была совершена на фоне ухудшения самочувствия одного пассажира. Его передали медработникам, прибывшим на карете скорой помощи. После дозаправки самолет продолжил маршрут.