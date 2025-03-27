Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 30 пунктов управления БПЛА ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили за сутки 30 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и четыре станции спутниковой связи Starlink. Об этом 27 марта сообщил начальник пресс-центра Западной группировки войск Иван Бигма.

«Уничтожены четыре станции спутниковой связи Starlink, 30 пунктов управления БПЛА и три полевых склада боеприпасов противника», — сказал он «Интерфаксу».

По словам Бигмы, за сутки в зоне действия группировки были сбиты шесть украинских беспилотников самолетного типа.

В Минобороны РФ 26 марта сообщили, что российские военнослужащие при помощи БПЛА «Герань-2» нанесли удар по месту запуска дронов ВСУ в населенном пункте Долинское Запорожской области. В результате произошло возгорание позиции.