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ВС РФ с помощью «Герань-2» ударили по месту запуска БПЛА ВСУ в Запорожской области
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ВС РФ с помощью «Герань-2» ударили по месту запуска БПЛА ВСУ в Запорожской области

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Фото: РИА Новости
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Российские военнослужащие при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань-2» нанесли удар по месту запуска дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом 26 марта сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесен в населенном пункте Долинское.

Кадры зафиксировали взрыв после удара. В результате произошло возгорание позиции.

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Расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» в ходе контрбатарейной борьбы 25 марта поразил гаубицу М777 украинской армии в лесополосе на ореховском направлении Запорожской области.

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