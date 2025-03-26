ВС РФ с помощью «Герань-2» ударили по месту запуска БПЛА ВСУ в Запорожской области
Российские военнослужащие при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань-2» нанесли удар по месту запуска дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом 26 марта сообщили в Минобороны РФ.
Удар был нанесен в населенном пункте Долинское.
Кадры зафиксировали взрыв после удара. В результате произошло возгорание позиции.
Расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» в ходе контрбатарейной борьбы 25 марта поразил гаубицу М777 украинской армии в лесополосе на ореховском направлении Запорожской области.