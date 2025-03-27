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Келлог назвал обсуждение перемирия в Черном море легким этапом переговоров

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
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Вашингтон предпочел начать урегулирование украинского конфликта с обсуждения моратория на удары в Черном море, так как этого легче всего достичь. Об этом 26 марта заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Причина, по которой вы начинаете с этого [моратория на удары в Черном море], заключается в том, что это низко висящий плод. Это, пожалуй, самое легкодостижимое», — подчеркнул он в эфире телеканала Fox News.

По словам Келлога, урегулирование территориальных вопросов будет гораздо более сложным процессом. При этом он отметил, что все усилия сторон направлены на достижение полного прекращения огня на Украине.

«И я думаю, что это позитивный первый шаг. Он позволит нам перейти к следующему этапу, который в конечном итоге приведет, как я считаю, к всеобъемлющему прекращению огня», — пояснил он.

При этом, как уточнила Газета.Ru, Келлог добавил, что ни Киев, ни Москва не будут удовлетворены итоговым соглашением по урегулированию конфликта.

«Обе стороны не получат всего, чего хотят», — сказал он.

Спецпосланник также сообщил, что в США изучат требования сторон и представят их американскому лидеру для принятия решений.

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В ходе переговоров России и США в Эр-Рияде 24 марта стороны договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море, исключив применение силы и предотвратив использование коммерческих судов в военных целях. 25 марта Трамп заявил в Белом доме, что реализация соглашения о перемирии в Черном море является наименьшей из всех проблем по урегулированию украинского конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия и США продолжат контакты после переговоров в Эр-Рияде.

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