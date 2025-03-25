В Белом доме заявили о согласии РФ и США исключить применение силы в Черном море
В ходе переговоров в Эр-Рияде Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома 25 марта.
«Соединенные Штаты и Россия будут продолжать работать над достижением прочного мира», — говорится в сообщении.
Также на встрече стороны договорились разработать меры по осуществлению договора о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины. Америка будет продолжать содействовать переговорам между РФ и Украиной с целью мирного урегулирования конфликта.
Ранее 25 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что прежде всего на переговорах российской и американской делегаций в Эр-Рияде обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море.
Министр отметил, что это уже не первая попытка. Он напомнил, что первая была предпринята в июле 2022 года, когда генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали с представителями российских и украинских структур общий пакет.