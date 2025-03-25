Лавров заявил об обсуждении на переговорах РФ и США судоходства в Черном море

Прежде всего на переговорах российской и американской делегаций в Эр-Рияде обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море. Об этом 25 марта сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Обсуждали там, как и условились [президент РФ Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп, прежде всего вопросы безопасного судоходства на Черном море», — сказал он в интервью корреспонденту Первого канала.

Министр отметил, что это уже не первая попытка. Он напомнил, что первая была предпринята в июле 2022 года, когда генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали с представителями российских и украинских структур общий пакет.

Лавров подчеркнул, что российская сторона выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. При этом он отметил, что Москва не может верить Киеву на слово в рамках данного вопроса. Он уточнил, что в Эр-Рияде напомнили американским коллегам историю инициативы и отметили, что РФ хотела бы избежать двусмысленности по данному вопросу.

По словам главы МИД РФ, в настоящее время президентам РФ и США докладывают об итогах состоявшихся переговоров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 марта сообщил, что смысл черноморской инициативы, которую обсуждают Россия и США, заключается в обеспечении безопасности судоходства в этой акватории. Он напомнил, что в рамках прошлой подобной инициативы большая часть обязательств других стран перед Россией не была исполнена.