В Госдуме предупредили об ответе на удары по российским журналистам
Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российских журналистов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не останутся без ответа. Об этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в среду, 26 марта, отреагировав на удары по съемочным группам.
«Все, кто совершает эти террористические акты, целенаправленные против журналистов, понесут заслуженную кару. Известно, кто это организует, кто за этим стоит. Я уверен, что мы добьемся того, что мировая общественность прореагирует на это», — заявил Чепа в беседе с Lenta.Ru.
В этот день стало известно о гибели во время работы в Белгородской области военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, также был ранен оператор Дмитрий Волков. Его перевезут в Москву, сообщает 360.ru.
Машина со съемочной группой канала подорвалась на украинской мине, передает RT. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Устанавливаются обстоятельства случившегося для определения причастных к преступлению лиц, добавили в ведомстве.
В зоне спецоперации 24 марта погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он работал на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.
Тогда же, 24 марта, в зоне спецоперации погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на съемках вместе с Федорчаком. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.
Ассоциация журналистов БРИКС обратилась к ЮНЕСКО в связи с убийствами российских корреспондентов во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей, передает НСН.