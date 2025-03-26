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Прерванный сюжет: военкор Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийствах журналистов «террористический киевский режим»
Фото: Telegram
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Добрый, отзывчивый человек, с отличным чувством юмора и большой профессионал — так коллеги вспоминают военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву. 26 марта она погибла в Белгородской области, выполняя свой профессиональный долг. Это случилось на границе с Украиной, где съемочная группа подорвалась на мине. Работавший вместе с Анной оператор Дмитрий Волков тяжело ранен. Гибель российских журналистов в зоне СВО, к сожалению, стала распространенным явлением. Лишь двумя днями ранее жертвой прицельного обстрела стал корреспондент «Известий» Александр Федорчак и сотрудники телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.

«Отсюда до границы с Украиной несколько сотен метров»

Последний репортаж Анны Прокофьевой вышел 23 марта. Она рассказывала о работе операторов дронов с позиций 155-й бригады Тихоокеанского флота в Курской области. Наши беспилотчики работали по тылам ВСУ, перерезая линии подвоза. Анна выходила вместе с ними на боевые позиции. Во время репортажа нашим журналистам приходилось прятаться от вражеского FPV-дрона.

— Отсюда до границы с Украиной несколько сотен метров, но до линии боевого соприкосновения уже несколько километров. Войска группировки «Север» продолжают продвигаться вглубь Сумской области, — показывала Анна.

пульт бпла
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Это был ее заключительный репортаж из Курской области. В своих материалах оттуда она рассказывала о знаменитой операции «Поток», обрушившей оборону ВСУ на курской земле, об эвакуации людей из Суджи и зверствах украинских боевиков в Малой Локне. Потом она поехала в Белгородскую область и, как всегда, на передовую.

Такая работа предельно опасна. Анна ежедневно выезжала в зону досягаемости вражеской артиллерии и БПЛА, подвергая свою жизнь риску. Но она всегда была впереди, как и положено военкору.

Анне было 35 лет, совсем скоро у нее был бы день рождения, говорится в сообщении Первого канала. Она окончила РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня». На Первом канале с 2023 года, военный корреспондент, вела репортажи из зоны проведения спецоперации.

военкор Анна Прокофьева
Фото: Telegram

С самого начала спецоперации она доставляла в зону СВО гуманитарную помощь, а два года назад стала военкором. На фронт попросилась сама, снимала репортажи с передовой, рассказывала о российских военных искренне, с душой, как могла только она.

Совсем молодая, невероятно красивая и при этом очень смелая, решительная, целеустремленная. О таких говорят: жить да радоваться. Но Аня выбрала другой путь, — отметили ее коллеги.

Оператор тяжело ранен

Серьезные ранения получил оператор Дмитрий Волков, находившийся вместе с Анной.

«С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу. Состояние тяжелое — наши врачи сделают всё возможное и невозможное для спасение его жизни!» — написал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Также он сообщил, что был собран врачебный консилиум с привлечением Федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву», — добавил он.

Наручники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»).

В рамках него следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастные к совершению преступления.

«Она была очень доброй, очень отзывчивой, женственной»

Коллеги, работавшие с Анной, рассказали, что она была веселым человеком и большим профессионалом.

— Я хорошо знал Аню, мы вместе работали в испанской редакции Sputnik, — рассказал «Известиям» руководитель направления онлайн-продуктов Sputnik Артем Чибанов. — Аня вела авторский проект об автомобилях, о военной технике. Она запомнилась мне своей профессиональной настойчивостью, своим прорывным характером. Добрый, отзывчивый человек, с отличным чувством юмора. Профессионал с большой буквы, искренне любящий свою Родину. В моей памяти навсегда останется ее улыбка, ее смех, ее открытость и готовность помочь в любой ситуации, будь то работа или вопросы личного характера.

Военкор Анна Прокофьева
Фото: Telegram

Анна была веселым, открытым, энергичным человеком, рассказал «Известиям» начальник отдела подготовки контента на иностранных языках медиагруппы «Россия сегодня» Александр Петров.

Мы с нею делали классный проект о машинах, — вспоминает он. — Она была дико увлечена машинами, военкой и вообще всем, скажем так, мужским. Но в то же время она была очень доброй, очень отзывчивой, женственной. Она была ультрапатриоткой. Она считала, что своей работой будет помогать нашим ребятам. Ну, собственно говоря, и помогала. Очень жалко и обидно потерять такого человека.

Целенаправленные действия

Соболезнования родным и коллегам Анны Прокофьевой выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы соболезнуем в первую очередь родным Анны и всему коллективу Первого канала, —- сказал он.

В убийствах российских журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила «террористический киевский режим».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

— Так массово журналисты могли бы погибать в связи со стихийным бедствием. Сегодня это стихийное бедствие называется «террористический киевский режим», который прицельно уничтожает и журналистов, и те международно-правовые принципы, которые должны были их защищать, — заявила дипломат.

Киевские власти целенаправленно действуют против российских журналистов, рассказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Всю последнюю информацию мир узнает именно от военкоров, — сказал он. — Сейчас они играют большую роль — дают документальное подтверждение происходящему. Именно по каналам военкоров расходится информация о нарушении Украиной мирных договоренностей и реальных действиях. На наших военкорах сейчас лежит миссия по информированию всего мира, и это не фигуральное утверждение. Они видят всё своими глазами и рассказывают об этом. В происходящем нет случайностей. Есть стремление Киева сорвать мирные договоренности, рисовать виртуальную картинку, которую можно продать Западу в обмен на финансовую помощь и оружие. Все, кто этому мешает, — для них большая помеха.

Военная помощь
Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer

То, что журналисты подорвались на мине, — это показатель отношения ВСУ к журналистам, мирным жителям и международному праву, отметил Родион Мирошник.

— По всем признанным категориям, журналисты — это не военный контингент, а люди, на которых возложена миссия по предоставлению достоверной информации о боевых действиях. Сам факт, что в районах, где живут гражданские лица, украинские власти производят дистанционное минирование, демонстрирует нарушение всех известных международных договоренностей, — подчеркнул он.

Трагические дни

24 марта во время съемок в Луганской Народной Республике погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Когда он готовил репортаж о работе расчетов БПЛА, по группе репортеров был нанесен артиллерийский удар со стороны ВСУ. Рядом с ним в это время находились оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они также погибли. Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжелое ранение.

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В этот же день в Курской области был ранен корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.

В Следственном комитете России сообщили, что по факту гибели журналистов и мирных жителей возбуждено уголовное дело. В офисе генсека ООН после гибели военкоров заявили, что выступают против убийства журналистов, и добавили, что по этим фактам «необходимо расследование».

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