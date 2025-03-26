Прерванный сюжет: военкор Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Добрый, отзывчивый человек, с отличным чувством юмора и большой профессионал — так коллеги вспоминают военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву. 26 марта она погибла в Белгородской области, выполняя свой профессиональный долг. Это случилось на границе с Украиной, где съемочная группа подорвалась на мине. Работавший вместе с Анной оператор Дмитрий Волков тяжело ранен. Гибель российских журналистов в зоне СВО, к сожалению, стала распространенным явлением. Лишь двумя днями ранее жертвой прицельного обстрела стал корреспондент «Известий» Александр Федорчак и сотрудники телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.

«Отсюда до границы с Украиной несколько сотен метров»

Последний репортаж Анны Прокофьевой вышел 23 марта. Она рассказывала о работе операторов дронов с позиций 155-й бригады Тихоокеанского флота в Курской области. Наши беспилотчики работали по тылам ВСУ, перерезая линии подвоза. Анна выходила вместе с ними на боевые позиции. Во время репортажа нашим журналистам приходилось прятаться от вражеского FPV-дрона.

— Отсюда до границы с Украиной несколько сотен метров, но до линии боевого соприкосновения уже несколько километров. Войска группировки «Север» продолжают продвигаться вглубь Сумской области, — показывала Анна.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Это был ее заключительный репортаж из Курской области. В своих материалах оттуда она рассказывала о знаменитой операции «Поток», обрушившей оборону ВСУ на курской земле, об эвакуации людей из Суджи и зверствах украинских боевиков в Малой Локне. Потом она поехала в Белгородскую область и, как всегда, на передовую.

Такая работа предельно опасна. Анна ежедневно выезжала в зону досягаемости вражеской артиллерии и БПЛА, подвергая свою жизнь риску. Но она всегда была впереди, как и положено военкору.

Анне было 35 лет, совсем скоро у нее был бы день рождения, говорится в сообщении Первого канала. Она окончила РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня». На Первом канале с 2023 года, военный корреспондент, вела репортажи из зоны проведения спецоперации.

Фото: Telegram

С самого начала спецоперации она доставляла в зону СВО гуманитарную помощь, а два года назад стала военкором. На фронт попросилась сама, снимала репортажи с передовой, рассказывала о российских военных искренне, с душой, как могла только она.

— Совсем молодая, невероятно красивая и при этом очень смелая, решительная, целеустремленная. О таких говорят: жить да радоваться. Но Аня выбрала другой путь, — отметили ее коллеги.

Оператор тяжело ранен

Серьезные ранения получил оператор Дмитрий Волков, находившийся вместе с Анной.

«С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу. Состояние тяжелое — наши врачи сделают всё возможное и невозможное для спасение его жизни!» — написал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Также он сообщил, что был собран врачебный консилиум с привлечением Федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву», — добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»).

В рамках него следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастные к совершению преступления.

«Она была очень доброй, очень отзывчивой, женственной»

Коллеги, работавшие с Анной, рассказали, что она была веселым человеком и большим профессионалом.

— Я хорошо знал Аню, мы вместе работали в испанской редакции Sputnik, — рассказал «Известиям» руководитель направления онлайн-продуктов Sputnik Артем Чибанов. — Аня вела авторский проект об автомобилях, о военной технике. Она запомнилась мне своей профессиональной настойчивостью, своим прорывным характером. Добрый, отзывчивый человек, с отличным чувством юмора. Профессионал с большой буквы, искренне любящий свою Родину. В моей памяти навсегда останется ее улыбка, ее смех, ее открытость и готовность помочь в любой ситуации, будь то работа или вопросы личного характера.

Фото: Telegram

Анна была веселым, открытым, энергичным человеком, рассказал «Известиям» начальник отдела подготовки контента на иностранных языках медиагруппы «Россия сегодня» Александр Петров.

— Мы с нею делали классный проект о машинах, — вспоминает он. — Она была дико увлечена машинами, военкой и вообще всем, скажем так, мужским. Но в то же время она была очень доброй, очень отзывчивой, женственной. Она была ультрапатриоткой. Она считала, что своей работой будет помогать нашим ребятам. Ну, собственно говоря, и помогала. Очень жалко и обидно потерять такого человека.

Целенаправленные действия

Соболезнования родным и коллегам Анны Прокофьевой выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы соболезнуем в первую очередь родным Анны и всему коллективу Первого канала, —- сказал он.

В убийствах российских журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила «террористический киевский режим».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

— Так массово журналисты могли бы погибать в связи со стихийным бедствием. Сегодня это стихийное бедствие называется «террористический киевский режим», который прицельно уничтожает и журналистов, и те международно-правовые принципы, которые должны были их защищать, — заявила дипломат.

Киевские власти целенаправленно действуют против российских журналистов, рассказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

— Всю последнюю информацию мир узнает именно от военкоров, — сказал он. — Сейчас они играют большую роль — дают документальное подтверждение происходящему. Именно по каналам военкоров расходится информация о нарушении Украиной мирных договоренностей и реальных действиях. На наших военкорах сейчас лежит миссия по информированию всего мира, и это не фигуральное утверждение. Они видят всё своими глазами и рассказывают об этом. В происходящем нет случайностей. Есть стремление Киева сорвать мирные договоренности, рисовать виртуальную картинку, которую можно продать Западу в обмен на финансовую помощь и оружие. Все, кто этому мешает, — для них большая помеха.

Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer

То, что журналисты подорвались на мине, — это показатель отношения ВСУ к журналистам, мирным жителям и международному праву, отметил Родион Мирошник.

— По всем признанным категориям, журналисты — это не военный контингент, а люди, на которых возложена миссия по предоставлению достоверной информации о боевых действиях. Сам факт, что в районах, где живут гражданские лица, украинские власти производят дистанционное минирование, демонстрирует нарушение всех известных международных договоренностей, — подчеркнул он.

Трагические дни

24 марта во время съемок в Луганской Народной Республике погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Когда он готовил репортаж о работе расчетов БПЛА, по группе репортеров был нанесен артиллерийский удар со стороны ВСУ. Рядом с ним в это время находились оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они также погибли. Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжелое ранение.

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В этот же день в Курской области был ранен корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.

В Следственном комитете России сообщили, что по факту гибели журналистов и мирных жителей возбуждено уголовное дело. В офисе генсека ООН после гибели военкоров заявили, что выступают против убийства журналистов, и добавили, что по этим фактам «необходимо расследование».