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СК возбудил дело о теракте после гибели военкора Прокофьевой

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Фото: Telegram
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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после гибели военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Об этом 26 марта сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 и ст. 144 УК РФ («Террористический акт; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Также на данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося для определения причастных к преступлению лиц.

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Ранее в этот день военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга от подрыва на украинской мине в Белгородской области. Также был ранен оператор Дмитрий Волков. В пресс-службе Первого канала отметили, что журналистка погибла незадолго до своего дня рождения.

Прокофьевой было 35 лет, она свободно владела испанским языком и более двух лет проработала в испаноязычный редакции агентства Sputnik. В 2023 году журналистка присоединилась к Первому каналу в качестве военкора и вела репортажи из зоны спецоперации.

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