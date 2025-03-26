Ассоциация журналистов обратилась к ЮНЕСКО из-за убийств военкоров РФ

Ассоциация журналистов БРИКС обратилась к ЮНЕСКО в связи с убийствами российских корреспондентов во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей. Об этом 26 марта «Известиям» сообщил директор департамента защиты прав журналистов Ассоциации журналистов БРИКС Иван Мельников.

Он подчеркнул, что в соответствии с Женевской конвенцией убийства корреспондентов недопустимы. Журналисты и другие работники СМИ должны пользоваться у себя в стране или за границей защитой по ст. 3 декларации, принятой на 20-й сессии ЮНЕСКО от 28.10.1978 года.

Он попросил принять меры и оказать содействие для защиты журналистов РФ и их прав в текущих условиях, включая право на свободу слова.

«Нельзя делать вид из-за политических разногласий, что проблемы с убийствами журналистов из России не существует, и необходимо не допустить дискриминации российских журналистов», — написал Мельников в своем обращении к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле.

За последние дни в результате агрессии Вооруженных сил Украины (ВСУ) были убиты сразу несколько журналистов, среди которых военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также ряд работников СМИ получили ранения.

24 марта в зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

Тогда же, 24 марта, в зоне спецоперации погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.

26 марта стало известно, что при исполнении профессионального долга в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков.