ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 230 военных
За минувшие сутки потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье превысили 230 военнослужащих, также российские войска уничтожили танк и пункт управления беспилотниками противника. Об этом 26 марта сообщили в Минобороны России.
В течение суток российские военные нанесли удары по украинским подразделениям в районе сел Гоголевка, Горналь, Гуево и хутора Олешня в Курской области.
«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов», — сообщили в ведомстве.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 70 190 военных.
В этот же день сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. Штурмовики Су-25 выполнили пуски ракет парами с малых высот.