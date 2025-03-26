Экипажи Су-25 нанесли удары по технике и живой силе ВСУ в курском приграничье
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Кадры боевой работы 26 марта показало Минобороны России.
Штурмовики Су-25 выполнили пуски ракет парами с малых высот. После экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки, вернулись на аэродром вылета.
Уточняется, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
В Минобороны РФ 25 марта сообщили, что экипаж вертолета Ка-52М нанес удары по личному составу и бронированной военной технике украинских боевиков в приграничном районе Курской области. При этом удар по противнику наносился с помощью авиационных ракет, уточнили в ведомстве.