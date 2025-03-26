Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +10 градусов в Москве 26 марта
Армия
Подводная лодка ТОФ отработала удары по целям в ходе учений в Японском море
Политика
Лавров назвал Уиткоффа переоценивающим европейские элиты человеком
Армия
Расчет ПТРК «Корнет» поразил ретранслятор сигнала ВСУ в районе Кинбурнской косы
Мир
В Минске заявили о перспективах выявления месторождений редкоземельных металлов
Армия
Экипажи Су-25 нанесли удары по технике и живой силе ВСУ в курском приграничье
Экономика
Блогеры потеряют почти 2 млрд рублей из-за запрета на рекламу в запрещенных соцсетях
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Черкассы
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Приморском крае
Мир
Главу Гагаузии Гуцул доставили в антикоррупционный центр Молдавии
Мир
США заключили контракт на $1 млрд на поставку материалов для АПЛ класса Virginia
Мир
Лавров указал на смену мнения в Евросоюзе по перемирию на Украине
Мир
Ульянов указал на невозможность передачи Запорожской АЭС другой стране
Мир
В Берлине назвали соглашение между РФ и США первым шагом к миру в Европе
Мир
Политолог указал на отсутствие заинтересованности США в Украине и Европе
Спорт
Глава РФС спрогнозировал возвращение РФ на международную арену в 2025 году

Экипажи Су-25 нанесли удары по технике и живой силе ВСУ в курском приграничье

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Кадры боевой работы 26 марта показало Минобороны России.

Штурмовики Су-25 выполнили пуски ракет парами с малых высот. После экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки, вернулись на аэродром вылета.

Уточняется, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Победа в Судже: как продвижение в Курской области меняет расклад на переговорах и ситуацию на фронте
Освобождение города от ВСУ стало поражением не только киевского режима, но всего блока НАТО

В Минобороны РФ 25 марта сообщили, что экипаж вертолета Ка-52М нанес удары по личному составу и бронированной военной технике украинских боевиков в приграничном районе Курской области. При этом удар по противнику наносился с помощью авиационных ракет, уточнили в ведомстве.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025