Экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по личному составу и технике ВСУ
Экипажу вертолета Ка-52М удалось нанести удар по личному составу и бронированной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 25 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.
«После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета», — говорится в сообщении ведомства.
Удар по противнику нанесли с помощью авиационных ракет. По информации докладов авианаводчика, личный состав и бронированную технику противника удалось ликвидировать.
В этот же день Минобороны РФ сообщило об уничтожении техники ВСУ в приграничных районах Курской области расчетами гаубиц 2А65 «Мста-Б».