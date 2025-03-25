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Расчеты гаубиц 2А65 «Мста-Б» уничтожили технику ВСУ в курском приграничье

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с пехотой в приграничных районах Курской области. Об этом 25 марта сообщили в МО РФ.

Отмечается, что артиллеристы — тульские десантники выполняют задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ и огневой поддержке штурмовых групп соединения в курском приграничье. Для этого бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ круглосуточно работают в сложнейших условиях, с расстояния около 30 км ведут прицельный огонь.

Как сообщили в ведомстве, подразделениями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в ходе воздушной разведки был обнаружен вражеский транспорт, который пытался вывезти пехоту ВСУ с линии боевого соприкосновения в тыл вражеских подразделений, а также собрать по пути засевших в укрытиях украинских боевиков.

После проведения доразведки и подтверждения целей координаты были переданы расчету. Тогда артиллеристы развернули орудие и нанесли огневое поражение по обнаруженным целям. Прицельным огнем орудия украинские боевики были ликвидированы на открытой местности и в укрытиях. Также точным огнем артиллерии была уничтожена и боевая машина ВСУ.

«Работаем по разным целях. Характер целей ото дня в день разный: живая сила противника, бронетехника, эвакуационные команды, блиндажи, укрепрайоны, поля, леса. Нам без разницы, чтобы они ни заняли, мы всё освобождаем», — сказал командир орудия с позывным Мармелад.

После поражения целей расчет оперативно замаскировал орудие и отправился в укрытие.

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В Минобороны РФ 17 марта сообщили, что экипаж танка Т-80БВМ 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции.

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